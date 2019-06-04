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Трамп отказался от встречи с лидером британской оппозиции

4 июня, 16:50
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Трамп отказался от встречи с лидером британской оппозиции - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп и Тереза Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказал лидеру британской оппозиции Джереми Корбину во встрече во время государственного визита в Великобританию.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с уходящей в отставку премьер-министром Британии Терезой Мэй, передает Sky News.

По словам главы Белого дома, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин предлагал провести переговоры, но он решил отказаться, назвав его «отчасти негативной силой».

«Мне действительно не нравятся критики», — отметил Трамп.

Напомним, что лидер британских лейбористов Джереми Корбин обвинил американского президента во вмешательстве во внутренние дела Великобритании.

Так он отреагировал на поддержку Трампа бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который намерен побороться за пост премьера.

В частности, Трамп заявил, что Борис Джонсон стал бы «великолепным» премьер-министром.

По словам Корбина, британского премьера «должен выбирать не американский президент».

Теги:   Дональд Трамп Джереми Корбин Великобритания США

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