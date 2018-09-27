27 сентября 2018, четверг

Трамп отказал премьер-министру Канады в личной встрече на Генассамблее ООН

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Дональд Трамп отклонил предложение Джастина Трюдо о личной встрече

Дональд Трамп отклонил предложение Джастина Трюдо о личной встрече

Президент США Дональд Трамп отклонил просьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо о проведении встречи один на один на сессии Генассамблеи ООН, передает Reuters

Как объяснил американский лидер, он отклонил просьбу канадского премьера о встрече, потому что двусторонние переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) идут плохо, а также тем, что США недовольны переговорщиками Канады.

"Мы очень недовольны переговорами и переговорным стилем Канады. Нам очень не нравится их представитель", - сказал Трамп.

Затем Трамп сказал журналистам, что отклонил просьбу Трюдо о встрече "потому что его тарифы слишком высоки, и он, похоже, не хочет менять свою позицию".

"И я сказал ему: "Забудь о встрече, и, честно говоря, мы подумываем о том, чтобы ввести пошлины на ввоз автомобилей из Канады", - сказал Трамп.

Как передает агентство, канадская сторона заявила, что "никакой встречи не было предложено".

"Никакой встречи не было предложено. У нас больше нет комментариев", - сказала пресс-секретарь Трюдо Шанталь Ганьон.

Ранее сообщалось, что США и Мексика договорились заключить новое соглашение о торговле, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Канадой, которая также является участницей  договора NAFTA, должны начаться немедленно.

Также он пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили, если не будет достигнута трехсторонняя сделка.

В свою очередь Канада уже давно выразила желание остаться членом НАФТА, переговоры о пересмотре условий которой длятся уже больше года, однако не была приглашена до последних переговоров между США и Мексикой. Теперь Оттава должна принять предложенные ей условия трехстороннего соглашения, или договариваться с каждой страной отдельно о двустороннем договоре.

Североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA между Канадой, Мексикой и США начало действовать в 1994 году. Основной целью соглашения является устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций.

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