Трамп отказал премьер-министру Канады в личной встрече на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп отклонил просьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо о проведении встречи один на один на сессии Генассамблеи ООН, передает Reuters.
Как объяснил американский лидер, он отклонил просьбу канадского премьера о встрече, потому что двусторонние переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) идут плохо, а также тем, что США недовольны переговорщиками Канады.
"Мы очень недовольны переговорами и переговорным стилем Канады. Нам очень не нравится их представитель", - сказал Трамп.
Затем Трамп сказал журналистам, что отклонил просьбу Трюдо о встрече "потому что его тарифы слишком высоки, и он, похоже, не хочет менять свою позицию".
"И я сказал ему: "Забудь о встрече, и, честно говоря, мы подумываем о том, чтобы ввести пошлины на ввоз автомобилей из Канады", - сказал Трамп.
Как передает агентство, канадская сторона заявила, что "никакой встречи не было предложено".
"Никакой встречи не было предложено. У нас больше нет комментариев", - сказала пресс-секретарь Трюдо Шанталь Ганьон.
Ранее сообщалось, что США и Мексика договорились заключить новое соглашение о торговле, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).
По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Канадой, которая также является участницей договора NAFTA, должны начаться немедленно.
Также он пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили, если не будет достигнута трехсторонняя сделка.
В свою очередь Канада уже давно выразила желание остаться членом НАФТА, переговоры о пересмотре условий которой длятся уже больше года, однако не была приглашена до последних переговоров между США и Мексикой. Теперь Оттава должна принять предложенные ей условия трехстороннего соглашения, или договариваться с каждой страной отдельно о двустороннем договоре.
Североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA между Канадой, Мексикой и США начало действовать в 1994 году. Основной целью соглашения является устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций.
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