Трамп заявил, что Орбан «очень просил» об исключении для Венгрии по санкциям на российскую нефть, но США «не дали»

Президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к нему с просьбой сделать исключение для Будапешта из санкций на импорт российской нефти.

Об этом Трамп сказал в ответ на вопрос журналистов, пишет Clash Report в соцсети X.

«Он попросил об исключении. Мы его не предоставили, но он очень попросил. Он мой друг», — сказал Трамп журналистам.

Реклама

Орбан утверждал, что Венгрия, которая не имеет выхода к морю, зависит от поставок энергоносителей через трубопроводы.

Ранее премьер-министр Венгрии говорил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом хочет объяснить, почему Будапешт зависит от российских энергоносителей.

Премьер Венгрии встретится с президентом США 7 ноября в Вашингтоне. Ожидается, что во время переговоров лидеры планируют заключить соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.

Посол США в НАТО Мэттью Уитакер объяснял, что в отличие от многих своих соседей в ЕС, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки. Именно поэтому Будапешт зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа.

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».