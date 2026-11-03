«Огромный бассейн». Трамп рассуждал о водорослях и газонах в преддверии промежуточных выборов

Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс хвалил реконструкцию пруда с отражающей поверхностью возле Мемориала Линкольна.

Об этом сообщает Financial Times.

«Несмотря на всё, через что нам пришлось пройти, зеркальный пруд (Reflecting Pool) сейчас выглядит лучше, чем когда-либо», — заявил Трамп в понедельник, 2 ноября, на Национальной аллее.

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Также этот пруд Трамп охарактеризовал как «огромный бассейн», отмечает издание.

«Этот проект должен объединять всех американцев. Мы должны им по-настоящему гордиться», — добавил президент.

Журналисты уточняют, что учитывая падение рейтингов и риск того, что демократы могут одерждать победу на выборах в Конгресс, Трамп сосредоточился на других «врагах»: «водорослях», «неприятном запахе», «вандализме» и «грязи», которые прежде портили вид бассейна рядом с мемориалом Линкольна.

Трамп также продемонстрировал публике плакаты и фотографии проекта реконструкции и представил его как свое достижение.

По его словам, вода теперь имеет «мягкий темно-синий оттенок» и обладает «прекрасной отражающей способностью». Президент добавил, что были проложены «совершенно новые трубы», а «гранит полностью обновлен».

«Во многом это настоящее произведение искусства», — уточнил он.

Трамп также подробно рассказал о работе своей администрации по замене газонов у Белого дома и в других парках Вашингтона.

«У травы, как и у человека, есть своя жизнь. Газон нужно периодически менять», — отметил президент.

FT уточняет, что для самого же Трампа это мероприятие стало подтверждением его одержимости идеей перестроить столицу США по своему вкусу: от возведения нового бального зала в Белом доме и триумфальной арки рядом с Арлингтонским кладбищем до строительства новой вертолетной площадки у Овального кабинета, которая, по его словам, была «крайне необходима», чтобы вертолеты не садились «в грязь».

«Мы относимся к нашей столице с той любовью и уважением, которых она заслуживает», — заявил Трамп.

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Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

Ещё в феврале, согласно опросу The Economist, почти половина американцев охарактеризовала бы Трампа как «коррумпированного», «расистски настроенного» и «жестокого». В том же месяце США начали войну с Ираном. Как отмечает Reuters, именно с тех пор популярность президента падает: война нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на топливо приблизились к рекордным.

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В апреле рейтинг одобрения Трампа впервые опустился до 37%. Тогда американцы также называли войну с Ираном и рост расходов в числе главных поводов для беспокойства.

26 октября издание Axios сообщило, что ведущие американские демократы, которые в 2027 году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, касающуюся сделок с российским дизельным топливом. Таким образом они готовят почву для расследования деятельности Трампа.

25 октября агентство Reuters сообщило, что Демократическая партия может получить большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, и это может привести к изменениям во внешней политике США — в частности , в вопросе помощи Украине.