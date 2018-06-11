11 июня 2018, понедельник

Трамп одобрил идею открытия McDonald’s в КНДР - СМИ

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Трамп одобряет идею появления

Трамп одобряет идею появления "знакового" американского бизнеса в Северной Корее

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею открытия ресторанов быстрого питания McDonald’s в Северной Корее, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой к саммиту США-КНДР в Сингапуре.

Собеседник издания отметил, что глава США намерен доказать Ким Чен Ыну, что в Северной Корее улучшится экономическая ситуация, если страна будет сотрудничать с Соединенными Штатами.

Поэтому, президент Соединенных Штатов одобряет идею появления "знакового" американского бизнеса в Северной Корее.

Ранее сообщалось, что северокорейские СМИ рассказали о главных темах переговоров Ким Чен Ына и Трампа.

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В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

"Ким Чен Ын хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности", - написав американский президент.

Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

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