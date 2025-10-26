Трамп заявил, что повышает пошлины на канадские товары еще на 10%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Канады еще на 10%.

Об этом он сообщил в субботу, 25 октября, в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Канада «была поймана с поличным», разместив «фальшивую рекламу о речи Рональда Рейгана о пошлинах».

Реклама

«Рональд Рейган ЛЮБИЛ пошлины в целях национальной безопасности и экономики, но Канада заявила, что это не так! Их реклама должна была быть немедленно снята, но они позволили ее показывать вчера вечером во время World Series, зная, что это МОШЕННИЧЕСТВО. Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я повышаю пошлины на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал он.

23 октября Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой.

Причиной этого, по его словам, стал рекламный ролик, в котором использовали фрагмент выступления бывшего президента США Рональда Рейгана без разрешения Фонда Рейгана.

Как пояснил Трамп в Truth Social, реклама, которую, по его утверждению, профинансировали власти канадской провинции Онтарио, содержала монтаж из выступления Рейгана 1987 года, где тот говорил о свободной торговле и импортных пошлинах. По данным американского президента, она стоила 75 000 долларов.