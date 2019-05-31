Трамп объяснил, почему США вводят пошлины на товары из Мексики 31 мая, 23:22 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов, но и на борьбу с наркотрафиком.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.