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Трамп объяснил, почему США вводят пошлины на товары из Мексики

31 мая, 23:22
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Трамп объяснил, почему США вводят пошлины на товары из Мексики - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов, но и на борьбу с наркотрафиком.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Теги:   Мексика Дональд Трамп США

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