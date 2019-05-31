Трамп объяснил, почему США вводят пошлины на товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из Мексики направлено не только на то, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов, но и на борьбу с наркотрафиком.
Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
«80 тыс. человек погибли в прошлом году, 1 млн жизней были разрушены. Это продолжалось много лет, и с этим ничего не было сделано. Мексиканцы должны вырвать свою страну из рук наркобаронов и картелей», — заявил он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.