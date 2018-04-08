"Придется заплатить": Трамп обвинил Путина, Иран и Обаму в “зверствах” режима Асада

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Трамп раскритиковал правительство стран за поддержку Асада

Трамп раскритиковал правительство стран за поддержку Асада

Президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в городе Дума (Сирия). Об этом американский президент пишет в Твиттере.

"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку "зверя" Асада. Большую цену..."

“…придется заплатить. Немедленно откройте область для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужасно!”

Также Трамп обвинил екс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в нерешительности и недостаточном противодействии режиму Асада.

"Если бы Обама переступил обозначенную ним черту, сирийская катастрофа закончилась бы давным-давно! "Зверь" Асад был бы только историей!", – пишет Трамп в своем микроблоге.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должна нести отвественность за произошедшее.

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