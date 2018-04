"Придется заплатить": Трамп обвинил Путина, Иран и Обаму в “зверствах” режима Асада

Президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в городе Дума (Сирия). Об этом американский президент пишет в Твиттере.

"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку "зверя" Асада. Большую цену..."

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

“…придется заплатить. Немедленно откройте область для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужасно!”

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

Также Трамп обвинил екс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму в нерешительности и недостаточном противодействии режиму Асада.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

"Если бы Обама переступил обозначенную ним черту, сирийская катастрофа закончилась бы давным-давно! "Зверь" Асад был бы только историей!", – пишет Трамп в своем микроблоге.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должна нести отвественность за произошедшее.