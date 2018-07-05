Трамп обсудит с лидерами стран НАТО и Путиным "враждебную деятельность" России - посол

Президент США Дональд Трамп обсудит "враждебную деятельность" России на саммите НАТО в Брюсселе и на последующей встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил посол США в России Джон Хантсман.

"Президент считает, что улучшение отношений с Россией будет полезно как для Америки, так и для России, но следующий шаг - за Россией, и президент по-прежнему будет призывать Россию к ответственности за ее враждебную деятельность", - цитирует его заявление Reuters.

Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, ситуацию в Украине.

В то же время в Кремле заявили, что вопрос Крыма не будет обсуждаться на саммите.