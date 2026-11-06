Дональд Трамп встретился со своей командой для возобновления военных операций против Ирана (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

В четверг, 5 ноября, президент США Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить вопрос о возобновлении военных операций против Ирана, подтвердили высокопоставленные чиновники телеканалу Fox News .

По словам официальных лиц, встречи состоялись в Белом доме.

Так, 9 ноября наступит новолуние, а это означает, что лунного света будет мало или не будет вовсе. По информации источников издания, такие условия будут благоприятными для военных операций.

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Ранее в четверг Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Вашингтон «примет решение» о возобновлении войны.

«Хотим ли мы пойти дальше и нанести удары, чтобы гарантировать прекращение иранской ядерной программы и чтобы это никогда больше не повторилось? Если возможно, я бы предпочёл не уничтожать остальную часть страны, но, возможно, мне придётся это сделать. Вы скоро все поймете» — добавил он.

Ранее американские чиновники сообщали телеканалу, что Центральное командование США завершает подготовку к возможному возобновлению крупных операций в Иране, но не получило новых указаний из Вашингтона.

В ходе телефонного разговора с Трампом в четверг премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Заиди также заявил, что территория Ирака не должна использоваться для нанесения ударов по соседним странам.

3 ноября издание Axios сообщило, что Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. Сам он утверждает, что не спешит с принятием решения.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. По подсчетам Associated Press, демократы уверенно побеждают и получат контроль над обеими палатами: как минимум 54 места из 100 в Сенате и 228 из 435 в Палате представителей. Как пишет Financial Times, поражение республиканцев стало для Трампа серьезным унижением: они проиграли даже в глубоко консервативных районах Юга и сельской Америки, которые ранее казались неприступными.

Трамп признал, что демократы «хорошо поработали», возложил вину за поражение на кандидатов от своей партии и пообещал сотрудничать с демократами, а не накладывать вето на все их законы.

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Одной из главных тем кампании стала война с Ираном. 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану; в ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, а США ввели морскую блокаду Ирана. Из-за перебоев в проливе резко подорожали нефть и топливо, и именно на этом демократы строили свою кампанию. Накануне выборов иранские официальные лица сообщили агентству Reuters, что Тегеран намеренно затягивает переговоры с США, чтобы ослабить позиции Трампа.