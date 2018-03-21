Трамп обосновал свое поздравление Путину: Ладить с Россией - это доброе дело

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Трамп настаивает на дружбе с РФ

Трамп настаивает на дружбе с РФ

Президент США Дональд Трамп на следующий день после приветствия российского президента Владимира Путина с очередным переизбранием на пост президента отметил позитивную сторону диалога.

"Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Fake News Media сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) - это хорошее дело, а не плохое", - написал Трамп в Twitter.

Он пояснил, что Москва может способствовать в решении проблем с Северной Кореей, Сирией, Украиной, Исламским государством, Ираном. Также в этот перечень американский президент добавил "предстоящую гонку вооружений" и негативно оценил попытки найти общий язык с Кремлем своих предшественников. Трамп напомнил свое послание "мир через силу".

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием. В то же время американский президент намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.

В пресс-службе Кремля заявили, что стороны обсудили вопросы скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

С объяснением лояльности президента США выступили в Белом доме и Государственном департаменте. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал Трампа.

"Американский президент не может вести за собой свободный мир, приветствуя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование", - написал Маккейн.

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