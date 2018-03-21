Трамп обосновал свое поздравление Путину: Ладить с Россией - это доброе дело

Президент США Дональд Трамп на следующий день после приветствия российского президента Владимира Путина с очередным переизбранием на пост президента отметил позитивную сторону диалога.

"Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Fake News Media сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) - это хорошее дело, а не плохое", - написал Трамп в Twitter.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Он пояснил, что Москва может способствовать в решении проблем с Северной Кореей, Сирией, Украиной, Исламским государством, Ираном. Также в этот перечень американский президент добавил "предстоящую гонку вооружений" и негативно оценил попытки найти общий язык с Кремлем своих предшественников. Трамп напомнил свое послание "мир через силу".

..... They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but did not have the "smarts." Obama and Clinton tried, but did not have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием. В то же время американский президент намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.

В пресс-службе Кремля заявили, что стороны обсудили вопросы скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

С объяснением лояльности президента США выступили в Белом доме и Государственном департаменте. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал Трампа.

"Американский президент не может вести за собой свободный мир, приветствуя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование", - написал Маккейн.

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