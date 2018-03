Трамп обосновал свое поздравление Путину: Ладить с Россией - это доброе дело

Президент США Дональд Трамп на следующий день после приветствия российского президента Владимира Путина с очередным переизбранием на пост президента отметил позитивную сторону диалога.

"Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Fake News Media сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) - это хорошее дело, а не плохое", - написал Трамп в Twitter.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......

Он пояснил, что Москва может способствовать в решении проблем с Северной Кореей, Сирией, Украиной, Исламским государством, Ираном. Также в этот перечень американский президент добавил "предстоящую гонку вооружений" и негативно оценил попытки найти общий язык с Кремлем своих предшественников. Трамп напомнил свое послание "мир через силу".

..... They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but did not have the "smarts." Obama and Clinton tried, but did not have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!