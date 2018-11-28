Трамп обеспокоен захватом Россией украинских кораблей в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с захватом Россией трех украинских военных кораблей и военнослужащих ВМС ВС Украины.

Об этом заявили в Белом доме по итогам телефонного разговора Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает AFP.

"Два лидера выразили глубокую обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе и задержанием украинских кораблей и членов экипажа", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее в канцелярии президента Турции заявили, что Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили напряженность между РФ и Украиной, возникшую на фоне событий в акватории Черного моря.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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