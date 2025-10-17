«Меня волнует спасение жизней». Трамп признался, что для него будет «большой честью» завершить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет «большой честью» завершить войну РФ против Украины . Американский президент также считает, что сейчас наступил «тот момент», когда это можно сделать.

«Это будет большой честью завершить эту войну. Украинский народ прекрасен, русский народ прекрасен, у них много общего, насколько мы понимаем», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Американский лидер также пожаловался, что завершил девять войн и не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, премию получила некая «приятная женщина», которую он не знает.

«Я посредник в непростой ситуации… Гораздо легче, когда люди понимают друг друга, когда они собираются вместе, когда они нравятся друг другу. У нас не такая ситуация», — сказал он.

Трамп также рассказал о своих посреднических усилиях в различных конфликтах по всему миру.

«Это номер девять [война РФ против Украины]. Хорошо, это будет номер девять для меня. Я решил восемь [войн], включая Ближний Восток… Я не получил Нобелевскую премию… поэтому меня не волнует всё это. Меня просто волнует спасение жизней. Но это будет номер девять», — сказал он.

Ранее Politico со ссылкой на источники в Белом доме писало, что Трамп «оптимистично» настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Суспільне писало, что украинский президент во время разговора хочет обсудить три приоритетных вопроса: передачу ракет Tomahawk, противовоздушную оборону и энергетику.