Об этом он сказал в интервью CBS News.



Во время разговора журналисты спросили Трампа, отдаст ли он приказ американским войскам защищать Тайвань, если Китай начнет вторжение. Президент ответил, что не обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином, но намекнул, что Пекин «хорошо понимает», чем это может обернуться.

«Он никогда не поднимал этот вопрос. Людей это несколько удивило. Но они знают, что будет. Он и его команда открыто сказали: „Мы ничего не сделаем, пока Трамп — президент“. Потому что они знают последствия», — заявил американский лидер.

Перед встречей Трампа и Си СМИ сообщали, что китайский лидер планировал убедить Вашингтон ослабить поддержку Тайваня.

В то же время Трамп отказался одобрить поставки оружия на 400 млн долларов Тайваню, поскольку стремится договориться о новом торговом соглашении и провести потенциальный саммит с Си Цзиньпином.

На фоне этих переговоров вице-премьер Тайваня Чен Ли-цзюнь заявила, что остров не согласится производить половину американских полупроводников на своей территории, несмотря на предложения Вашингтона.

Ранее Трамп также сообщил, что планирует посетить Китай в начале следующего года и поговорить с Си Цзиньпином о сокращении закупок российской нефти.