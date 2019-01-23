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Трамп о военной операции для свержения Мадуро: Все варианты на столе

23 января, 23:13
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EPA

Николаса Мадуро объявили узурпатором

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность военных действий в Венесуэле для свержения президента Николаса Мадуро, заявил, что Вашингтон готов рассмотреть все варианты действий.

"На данный момент мы ничего не обсуждаем, но все варианты на столе", - заявил Трамп после того, как признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом, передает Reuters.

Трамп не уточнил, что он имел в виду под "всеми вариантами".

По данным источников Reuters, администрация президента США может ввести санкции против венесуэльской нефти до конца недели.

В правительстве США позже подтвердили, что готовы усилить экономические санкции против нефтяного и золотодобывающего секторов Венесуэлы, если Мадуро применит силу против оппозиции.

"Если Мадуро и его соратники решат отреагировать насилием, если они предпочтут навредить любому члену Национальной ассамблеи или другим законным чиновникам, то США рассмотрят все варианты для необходимых действий", - заявил высокопоставленный представитель администрации.

Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Теги:   Венесуэла США Николас Мадуро

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