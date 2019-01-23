Трамп о военной операции для свержения Мадуро: Все варианты на столе
Президент США Дональд Трамп, комментируя
возможность военных действий в Венесуэле для свержения президента Николаса
Мадуро, заявил, что Вашингтон готов рассмотреть все варианты действий.
"На данный момент мы ничего не обсуждаем,
но все варианты на столе", - заявил Трамп после того, как признал лидера оппозиции
Венесуэлы временным президентом, передает Reuters.
Трамп не уточнил, что он имел в виду под "всеми
вариантами".
По данным источников Reuters,
администрация президента США может ввести санкции против венесуэльской нефти до
конца недели.
В правительстве США позже подтвердили, что готовы
усилить экономические санкции против нефтяного и золотодобывающего секторов Венесуэлы,
если Мадуро применит силу против оппозиции.
"Если Мадуро и его соратники решат отреагировать
насилием, если они предпочтут навредить любому члену Национальной ассамблеи или
другим законным чиновникам, то США рассмотрят все варианты для необходимых действий",
- заявил
высокопоставленный представитель администрации.
Напомним, что 23 января спикер оппозиционной
Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего
обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил,
что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада,
Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что
не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный
момент".
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72
часа, чтобы покинуть страну.