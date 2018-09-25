25 сентября 2018, вторник

Трамп о строительстве Северного потока-2: Германия рискует стать полностью зависимой от России

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия рискует стать полностью зависимой от российских источников энергии.

С таким предостережением Трамп выступил во время своей речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"В результате строительства Северного потока Германия станет полностью зависимой от российских источников энергии", - цитирует Трампа Голос Америки.

Трамп неоднократно критиковал строительство Северного потока-2,  отмечая, что релизация проекта только увеличит энергозависимость региона Центральной Европы от России.

Кроме того, Трамп ранее говорил и о "полном контроле" России над Германией из-за поставок российского газа.

В частности,во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он назвал Германию "заложницей России".

"Это неприемлемо, они платят миллиарды России и мы должны защищать их! " - заявил Трамп.

1 июля финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил, что РФ может профинансировать строительство газопровода Северный поток-2 в случае введения США санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте.

По данным немецких СМИ, президент РФ Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил готовность Кремля взять на себя финансирование строительства газопровода.

Такие заявления прозвучали на фоне информации о готовности администрации Трампа  ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

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