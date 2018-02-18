Трамп о стрельбе во Флориде: ФБР отвлеклось на российское вмешательство

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в школе Флориды произошла потому, что ФБР уделило слишком много времени расследованию российского вмешательства в американские выборы. Об этом он написал в Twitter.

"Очень грустно, что ФБР упустило все сигналы от стрелка из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, чтобы доказать сговор России с кампанией Трампа - а нет никакого сговора. Вернитесь к главному, чтобы мы вами гордились!" - написал Трамп.

Ранее ФБР признало, что не смогло выявить потенциальную угрозу от 19-летнего Николаса Круза, который 14 февраля расстрелял 17 человек в школе Паркленда.

В субботу, 17 февраля, во Флориде несколько сотен человек вышли на протест против свободного владения оружием.

На этой неделе США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

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