Трамп о стрельбе во Флориде: ФБР отвлеклось на российское вмешательство

Президент США Дональд Трамп считает, что стрельба в школе Флориды произошла потому, что ФБР уделило слишком много времени расследованию российского вмешательства в американские выборы. Об этом он написал в Twitter.

"Очень грустно, что ФБР упустило все сигналы от стрелка из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, чтобы доказать сговор России с кампанией Трампа - а нет никакого сговора. Вернитесь к главному, чтобы мы вами гордились!" - написал Трамп.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!