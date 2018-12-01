Трамп о планах Путина относительно Украины: Мы не можем допустить, чтобы некоторые вещи произошли

США не могут позволить состояться "определенным вещам", которые планирует Путин по Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не может позволить произойти "некоторым вещам", которые планирует президент России Владимир Путин в отношении Украины.

В интервью Голосу Америки Трамп отметил, что "не может читать мысли" Путина.

"Он (Путин) знает, чего он хочет, но мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли. Но они произошли. Я не могу быть частью этого", - сказал американский президент.

Ранее Трамп публично возложил ответственность за оккупацию Россией Крыма на своего предшественника Барака Обаму, заявив, что именно он допустил аннексию украинской территории.

Президент США также подчеркнул, что агрессивные действия России в отношении украинских моряков в Керченском потоке стали единственной причиной отмены ним встречи с Путиным.

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Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным за агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.

В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп принял решение на борту Air Force One после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джон Болтон.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября во районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать