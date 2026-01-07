Трамп заявил, что без его вмешательства Россия уже захватила бы всю Украину

Дональд Трамп в очередной раз пожаловался на то, что ему не дали Нобелевскую премию мира и заявил, что Россия и Китай не боятся НАТО без США (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства Россия по состоянию на сейчас уже захватила бы всю Украину.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

В этом посте президент США обратился к «большим фанам НАТО», в очередной раз обвинив членов Альянса в том, что они «не платили свои счета» в 2% ВВП, тогда как он «с уважением» добился того, что сейчас члены НАТО «немедленно» платят до 5% ВВП.

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«Все говорили, что это невозможно, но это возможно, потому что, прежде всего, они все мои друзья. Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину», — добавил Трамп.

Он также заявил, что «в одиночку» завершил восемь войн, но Норвегия, являющаяся членом НАТО «по-дурацки решила не давать мне Нобелевскую премию мира».

«Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней. Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО действительно были бы рядом с нами, если бы они нам действительно понадобились. Всем повезло, что я восстановил нашу армию в свой первый срок и продолжаю это делать. Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если их не будет рядом с нами. Единственная нация, которую Китай и Россия боятся и уважают, это восстановленные Дональдом Трампом США», — говорится также в посте.

Инфографика: NV

Переговоры Украины и США о мирном плане Трампа

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может встретиться с Трампом в ближайшее время.

28 декабря в резиденции президента США Мар-а-Лаго состоялась встреча Зеленского и Трампа, после которой они провели видеоконференцию с европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил об «очень большом прогрессе» по мирному плану. По его словам, нерешенным остается вопрос территорий. Он также заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к парламенту, если это поможет заключить соглашение о мире.

Зеленский после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США — полностью.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча коалиции желающих, в которой лично принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланцы американского лидера Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Британии подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

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Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.