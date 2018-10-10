Трамп: Новая встреча с Ким Чен Ыном состоится после 6 ноября

Трамп рассказал, когда состоится его вторая встреча с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его новая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном может состояться только после промежуточных выборов в американский Конгресс, которые запланированы на 6 ноября.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту президентского авиалайнера по пути из Вашингтона в штат Айова, сообщает Reuters.

"Это будет после промежуточных выборов. Я просто не могу сейчас уехать", - отметил американский президент.

Ранее офис президента Южной Кореи заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын согласился на проведение второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим государственный секретарь США Майк Помпео совершил визит в КНДР, где провел встречу с Ким Чен Ыном. Госсекретарь отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи.

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