В последние недели президент США Дональд Трамп «усиливает внимание к другой цели в западном полушарии» и все чаще жалуется помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике, сообщил канал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, высокопоставленного чиновника администрации Трампа и трех бывших высокопоставленных чиновников США, знакомых с обсуждениями.

В статье отмечается, что пока советники президента США работают над приобретением Гренландии, Трамп все больше выражает обеспокоенность тем, что он считает аналогичной неспособностью Канады защитить свои границы от любого посягательства со стороны России или Китая, в частности утверждая, что Канаде нужно тратить больше средств на оборону, заявили чиновники.

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По их словам, эти слова президента США усилили внутренние дискуссии относительно более широкой арктической стратегии и потенциального достижения соглашения с Канадой в этом году по укреплению ее северной границы.

«Трамп действительно обеспокоен тем, что США все еще не имеют плана в Западном полушарии, и сосредоточен на этом», — сказал один из чиновников.

Нынешние американские чиновники заявили, что обсуждение размещения американских войск вдоль северной границы Канады не ведется. Кроме того, в отличие от Гренландии, Трамп не стремится купить Канаду и не говорит, что может захватить ее с помощью военной силы США, заявили высокопоставленный чиновник администрации Трампа и нынешние и бывшие чиновники США.

Защита северной границы Канады является ключевой частью видения Трампа и его главных помощников по «укреплению» Западного полушария, как выразился один из американских чиновников, поэтому это соответствует видению США. 17 января Трамп предположил, что приобретение США Гренландии также принесет пользу Канаде.

«В конце концов, это должно предотвратить дальнейшее присутствие России и Китая в Арктике. Канада выиграет от того, что США будут иметь Гренландию», — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Публичная позиция Канады заключается в том, что судьба Гренландии зависит от Гренландии и Дании. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил 16 января, что Канада поддерживает Данию как союзника НАТО.

На вопрос о недавнем возобновленном внимании президента США к Канаде за закрытыми дверями, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что исполнительный указ, подписанный Трампом в апреле прошлого года, «подчеркивает обязательство Соединенных Штатов обеспечить как свободу судоходства, так и американское доминирование на арктических водных путях».

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В частном порядке, на фоне растущих жалоб Трампа, американские чиновники ведут переговоры с канадскими чиновниками о путях усиления сотрудничества между их военными в Арктике, сообщили высокопоставленный чиновник администрации и нынешние и бывшие чиновники США. В частности, обсуждаются обновление систем в Канаде, которые обеспечивают раннее предупреждение о приближении противника к территории или водам страны, увеличение совместных военных учений и операций США и Канады, увеличение совместных воздушных и водных патрулей, а также патрулирование американских кораблей в Арктике, заявили нынешние официальные лица США.

Одной из площадок для обсуждений между США и Канадой является рабочая группа Пентагона, сосредоточенная на Арктике, которая предупредила Белый дом, что влияние Китая и России вдоль ее северной границы является одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются США в регионе, отметили нынешние и бывшие американские чиновники.

Трамп критикует Канаду за то, что она мало тратит на оборону, и повторял это в частных разговорах в последние дни, заявили высокопоставленный чиновник администрации и нынешние и бывшие чиновники США.

«Им, безусловно, нужно улучшить свою игру, когда речь идет об арктических возможностях», — сказал один из чиновников, добавив, что «это неприемлемо, учитывая сегодняшние угрозы» и «статус-кво недостаточно».

Канада увеличивает свои расходы на оборону, но все еще не достигает цели для членов НАТО.

«Мир не рассматривает Канаду как главную силу, когда речь идет об обороне», — сказал чиновник администрации Трампа.

По словам нынешних и бывших чиновников США, Трамп выразил заинтересованность в приобретении большего количества ледоколов для осуществления большего количества морских патрулей в Арктике, соответствующие расходы могут внести в оборонный бюджет США на следующий год.

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Трамп преимущественно высказывался относительно Канады частным образом и, как ожидается, это не изменится, пока он будет считать переговоры между двумя странами по решению проблемы продуктивными, заявили высокопоставленный чиновник администрации Трампа и американские чиновники.

В прошлом году в интервью NBC Трамп называл «очень маловероятным» использование США военной силы для захвата Канады.

Заявления Трампа о присоединении к США Канады

Еще до своей инаугурации Трамп несколько раз заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США.

18 декабря 2024 года в своей социальной сети Truth Social Трамп организовал для Джастина Трюдо новую серию насмешек, снова «предлагая» ему сделать страну 51-м штатом США.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 000 000 долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!» — написал тогда, в частности, Трамп.

7 декабря 2024 года Джастин Трюдо, который в то время объявил о своей отставке с поста премьера, написал в соцсети Х — «нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов».

1 февраля 2025 года Трамп объявил, что вводит 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики. На следующий день тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении 25% пошлин на американские товары в ответ на решение президента США.

11 марта 2025 года президент Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении дополнительных 25% тарифов на импорт стали и алюминия из Канады и снова предложил стране присоединиться к США как «51-й штат».

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Нынешний премьер Канады Марк Карни называл «безумной» идею превратить Канаду в штат США и говорил, что этого никогда не произойдет.

6 мая Карни во время встречи с Трампом заявил, что Канада не продается.