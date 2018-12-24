Трамп непоколебим в решении вывести войска из Сирии - Белый дом Сегодня, 09:17 697 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения по поводу вывода американских войск из Сирии, заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает Голос Америки.

По словам Малвэни, Трамп с самого начала заявлял, что не хочет, чтобы США "оставались в Сирии вечно".

"Сейчас вы видите конечный результат двухлетней работы", – добавил он.

Отвечая на вопрос об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса и спецпредставителя США в международной коалиции по Сирии Бретта Макгерка, Малвэни сказал, что нет ничего необычного в том, что члены кабинета подают в отставку "из-за такого рода разногласий".

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Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Исполняющим обязанности главы Пентагона был назначен заместитель министра обороны Патрик Шанахан.