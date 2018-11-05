Трамп сомневается в возможности встречи с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоится.

По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября - 1 декабря, передает Reuters.

"Мы встретимся на G20, и, возможно, у нас будут встречи после этого. Я не уверен, что мы сможем встретиться в Париже. Наверное, нет", - заявил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным в Москве также подтвердил, что достигнута договоренность о проведении встречи 11 ноября на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.