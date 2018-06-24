Трамп не сомневается, что сможет урегулировать торговые отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сумеет урегулировать торговые споры с Китаем, в том числе используя свои хорошие отношения с предеседателем КНР Си Цзиньпином, сообщает CBS News.

"В прошлом году мы потеряли $500 млрд в результате торговли с Китаем. Я думаю, что мы урегулируем эти вопросы, потому что у нас сложились очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что "не позволит Китаю получать выгоду за счет США".

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Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Китаю, что США могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР на сумму $200 млрд. В Китае ответили, что примут ответные меры в случае введения США новых пошлин.

Напомним, 15 июня США ввели пошлины в 25% на китайскую технику.

16 июня Китай зеркально ответил на введение американских пошлин.