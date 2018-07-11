"Трамп не понимает, что такое НАТО". Альянс попытается предотвратить раскол из-за президента США – CNN

Во вторник, 11 июля, в Брюсселе открылся двухдневный саммит НАТО, где главные опасения участников альянса связаны с намерениями президента США Дональда Трампа урезать сотрудничество со своими союзниками. Подобные шаги с его стороны могут поставить под угрозу фундаментальные основы НАТО, а потому члены альянса всеми силами попытаются не допустить этого, пишет CNN в своем материале Лидеры НАТО надеются "избежать катастрофы" на фоне обеспокоенности тем, что Трамп может разрушить альянс (NATO leaders hope to 'avert disaster' amid concern Trump may undermine alliance).

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Европейским лидерам пришлось понервничать накануне потенциально конфронтационного саммита НАТО в бельгийском Брюсселе - на фоне опасений, что президент Дональд Трамп осуществит свою угрозу вывести военные силы США, защищающие союзников [в Европе], несмотря на заверения американских чиновников, в том числе министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Один из высокопоставленных европейских чиновников сказал CNN, что члены НАТО готовятся к наихудшему сценарию на саммите, стартующем в среду, 11 июля, если Трамп повторит свою угрозу прекратить или сократить сотрудничество в области обороны с союзниками по НАТО, которые все еще не начали свой путь к наращиванию оборонного бюджета до 2% ВВП к 2024 году.

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Такой шаг [Трампа] сломал бы понятие коллективной обороны, которое является определяющим для НАТО, и, как опасаются европейцы, доставил бы радость Москве накануне встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Финляндия [состоится 16 июля].

Несмотря на твердые договоренности, которые в других случаях указывали бы на здоровый и процветающий альянс, Трамп настолько подорвал доверие к себе, что чиновники по обе стороны Атлантики готовятся к худшему, а в лучшем случае не ожидают новостей вообще.

Проблема расходов

США и чиновники союзных государств уже достигли ряда договоренностей, которые будут официально оглашены на саммите, в том числе:

- шаги для повышения готовности НАТО и возможности более оперативно доставить войска для участия в любом столкновении;

- увеличение роли НАТО в подготовке и помощи миссии в Ираке.

- расширение потенциала НАТО в сфере кибербезопасности.

- объявление о создании двух новых штаб-квартир НАТО - одной в США, другой в Германии;

- обязательство продолжать наращивать оборонные расходы.

Однако недовольство Трампа относительно уровня расходов – что, по словам чиновников, он не способен четко представить, - затмевает все эти достижения. В то время как некоторые дипломаты выражают обеспокоенность тем, что Трамп может поставить помощь США [европейским союзникам] в зависимость от 2-процентного порога расходов, другие опасаются, что президент может сократить запланированное увеличение финансирования для европейской программы сдерживания.

Вероятность того, что Трамп может урезать защиту стран, отстающих от плана в 2% оборонного бюджета к ВВП, действительно станет угрозой, причем новой

Другие опасения европейцев, согласно словам нескольких чиновников, включают в себя вероятность [радикальных] высказываний Трампа, которые могут подорвать альянс, - относительно военных учений НАТО, американских войск в Европе или будущего расширения НАТО.

"Наилучший расклад – если все это останется просто риторикой, - сказал европейский чиновник, комментируя слова Трампа о готовности США сохранить приверженность Европе. – Но, возможно, [у его заявлений] будут последствия - и это то, к чему мы готовы".

Вероятность того, что Трамп может урезать защиту стран, отстающих от плана в 2% оборонного бюджета к ВВП, "действительно станет угрозой, причем новой". "Это, пожалуй, наихудший сценарий на данный момент", - сказал чиновник.

Трамп неоднократно укорял членов НАТО в вопросе о разделении финансового бремени еще со своей кампании в 2016 году и наращивал эти атаки в течение недель, предшествовавших саммиту.

Трамп неоднократно критиковал принцип финансирования НАТО накануне саммита / Фото ЕРА

"Многие страны НАТО, которых мы предположительно должны защищать, не только не соответствуют нынешним обязательствам в объеме 2% (что является низким показателем), но и в течение многих лет остаются платежными нарушителями, так как не осуществляют платежи. Возместят ли они США эти расходы?" - написал Трамп в своем Twitter во вторник, 10 июля, по дороге в Брюссель.

По словам Дерека Чолле, бывшего чиновника Пентагона и старшего советника по вопросам политики обороны и безопасности Фонда Германа Маршалла, "Трамп не понимает, что такое НАТО в принципе - он все еще говорит о нем так, как будто это какой-то клуб, в котором члены альянса задолжали взносы и отстают в этом".

Трамп не понимает, что такое НАТО в принципе - он все еще говорит о нем так, как будто это какой-то клуб, в котором члены альянса задолжали взносы

"Это деньги, которые они тратят на свою собственную защиту", - говорит Чолле, по словам которого "часть проблемы состоит в том, что Трамп не был вовлечен и не интересовался деталями [механизмов НАТО]".

Трамп направил ряд писем союзникам США по НАТО, включая Германию, Бельгию, Канаду и другие страны, требуя, чтобы они увеличивали расходы и угрожая изменить военное присутствие США в Европе, если они этого не сделают. Письма были впервые опубликованы в газете The New York Times.

Европейский чиновник отметил, что высокопоставленные должностные лица администрации США пытаются "возместить ущерб" и успокаивают нервничающих союзников, однако в итоге "никто не знает, что сделает Трамп".

И действительно, продолжающийся барабанный бой негативных комментариев от Трампа начинает заглушать заверения остальной части органов национальной безопасности США, говорит Джеймс Голдгейер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (США).

"Высокие должностные лица, такие как Мэттис и посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, пытались успокоить союзников по НАТО, но я думаю, что эффект подобных успокоений скоро иссякнет", - сказал Голдгейер журналистам во вторник, 10 июля.

"Европейцы действительно готовятся к худшему", - полагает он.

Одно из опасений заключается в том, что Трамп может воспротивиться своим ключевым советникам, такими как Мэттис, и пригрозить свернуть запланированное увеличение финансирования для Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative), которое, как ожидалось, должно возрасти с $4,8 млрд до $6,5 млрд. в следующем году, отмечает Стивен Сестанович, старший научный сотрудник в сфере исследований Европы и России в Совете по международным отношениям (США).

Конфликт Трампа с главой Пентагона

Сестанович отметил, что такой шаг Трампа отвечал бы его твитам накануне саммита и наметившемуся недавно расколу между президентом и его министром обороны Мэттисом, бывшим высокопоставленным командующим НАТО. Сестанович поделился циркулирующей в Пентагоне шуткой, что Трамп переделал прозвище Мэттиса, которого называли "бешеным псом" (Mad Dog), и теперь зовет главу Пентагона "умеренный пес Мэттис" (Moderate Dog Mattis).

Главе Пентагона Джеймсу Мэттису (на фото) все реже удается убеждать Трампа, отмечают обозреватели / Фото ЕРА

Даже если Трамп не озвучит конкретных угроз в Брюсселе, некоторые эксперты утверждают, что появление разногласий среди союзников может подорвать альянс, что сыграет на руку Москве. Трамп встретится с Путиным в Хельсинки после саммита НАТО и визита в Великобританию.

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"Более чем беспокоит тот факт, что посыл саммита будет разобщен. Одна из основных стратегических целей Владимира Путина - разделение США и Европы и ослабление альянса НАТО", - говорит Чолле.

"Если мы получим саммит, хотя бы в чем-то похожий на встречу Большой семерки [в июне], где президент США оскорблял своих коллег – лидеров государств и отказался подписать итоговое коммюнике, это даст карты прямо в руки Путину", - отметил Чолле, напомнив о проявившихся разногласиях между Трампом и союзными лидерами в сфере торговли, когда все они собрались в Канаде в прошлом месяце.

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"То, чего он хочет достичь, - это заставить всех сомневаться, что США все еще с ними. Ставки при этом очень высоки", - констатирует бывший чиновник Пентагона Дерек Чолле.

Более чем беспокоит тот факт, что посыл саммита будет разобщен. Одна из основных стратегических целей Владимира Путина - разделение США и Европы и ослабление альянса НАТО

В то же время высокопоставленный представитель НАТО [в анонимном комментарии CNN] снизил обеспокоенность в отношении будущего альянса.

"У нас и раньше были разногласия, мы и раньше слышали вопросы о предназначении НАТО, но всякий раз НАТО становился сильнее, потому что это отвечает интересам как Америки, так и Европы", - сказал чиновник.

Другой европейский чиновник предположил, что риторика Трампа предназначена для внутриполитического потребления и что пока, вопреки ей, администрация США все еще демонстрирует приверженность НАТО.

Этот чиновник указал на две новые штаб-квартиры НАТО, создание которых будет официально согласовано на саммите. Одна из них, на восточном побережье США, будет защищать трансатлантические морские пути, а другая, в Германии, будет отвечать за логистику, чтобы альянс мог быстро реагировать на угрозы.

Джеймс Карафано из консервативно настроенного фонда Наследие (Heritage Foundation) считает, что разница в месседжах, которые озвучивает Трамп и высшие должностные лица США, является частью скоординированных усилий, направленных на одновременное давление на европейцев. Он полагает, что Трамп не намерен "подрывать" саммит НАТО - отчасти из-за внутренних проблем.

Любое решение ограничить участие США в военных учениях НАТО может создать для Трампа трудности в Конгрессе по другим вопросам, таким как предстоящий процесс утверждения новых членов Верховного суда, говорит Карафано.

"В Конгрессе существует огромная двухпартийная поддержка НАТО и такое же негодование по отношению к России. Если он [Трамп] попытается осуществить что-либо вроде прекращения учений [НАТО с участием США], то получит от ворот поворот, пытаясь добиться согласия Конгресса [в том числе по своим кандидатурам в Верховный суд], - сказал Карафано CNN.

Карафано, который был частью переходной команды Трампа в Государственном департаменте, называет "преувеличенными" опасения по поводу того, что Трамп может сказать на саммите НАТО и во время его встречи с Путиным.

Предотвратить катастрофу

Однако другие эксперты предупреждают, что риторика Трампа может оказать долгосрочное негативное влияние на отношения США с некоторыми из их самых важных союзников.

Эндрю Холланд, директор программы исследований в области энергетики и инфраструктуры в аналитическом центре American Security Projects говорит, что риторика президента США имеет большое значение, когда дело касается внешней политики.

"Часть теории игр в отношении альянса состоит в том, чтобы сигнализировать вашим соперникам и вашим партнерам, что вы будете защищать ваших союзников", - говорит Холланд. В то же время шквал оскорблений и ярости Трампа по отношению к Европе, "может дать сигнал противнику – россиянам, - что мы вовсе не будем [защищать партнеров]". "Здесь важно дать прямой посыл", - подчеркивает Холланд.

Чолле, который примет участие в саммите в Брюсселе, сказал, что чиновники министерств обороны США и стран Европы "будут надеяться на лучшее и попытаются не спровоцировать его [Трампа]".

Трамп посеял волнение на прошлогоднем саммите НАТО, не подтвердив приверженность США 5-й статье НАТО о взаимной защите. "Было много беспокойства о том, чего Трамп не сказал, - подмечает Чолле. - На нынешнем же саммите существует серьезная обеспокоенность в отношении того, что Трамп скажет. Большинство лидеров будут очень рады, если этот саммит не принесет много новостей. Они в целом довольны положением вещей и просто надеются предотвратить катастрофу".