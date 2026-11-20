Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, является ли Путин другом США (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои предыдущие высказывания, в которых называл российского диктатора Владимира Путина другом. Он заявил, что не может говорить от имени всей Америки, но положительно оценил встречу с главой Кремля.

Об этом Трамп заявил в пятницу, 20 ноября, на пресс-конференции в Белом доме по итогам своей поездки в Китай.

Журналисты напомнили главе Белого дома, что Россия является одним из главных союзников Ирана, и поинтересовались, считает ли он Путина другом США.

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В ответ американский президент упомянул расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США 2016 года, назвав его сфабрикованным делом и «аферой демократов».

«Я не могу говорить от имени Америки, но я имел дело с Путиным во время этой фальшивой истории о России. И, честно говоря, он отнесся к этому очень хорошо. Это была сфабрикованная афера. Это была афера, которую придумали демократы. Она, вероятно, помогла мне выиграть выборы», — заявил он.

Президент США также отметил ядерный арсенал России, который, по его словам, уступает лишь американскому. Трамп добавил, что это придает США «значительную дополнительную силу».

18 ноября президент США Дональд Трамп, встречая Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, воскликнул: «Кто он? Он мой друг».

Комментируя этот инцидент журналистам, президент США сказал, что ничего не может с этим поделать, поскольку давно знает главу Кремля.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию, в которой договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС. Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

После встречи Путин обвинил Киев в нежелании заканчивать войну и заявил, что Украина должна пойти на компромиссы, предложенные американцами еще до саммита на Аляске. Он намекнул на вывод Сил обороны с Донбасса — удерживать который, по утверждению диктатора, «нет смысла».