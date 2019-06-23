Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.
«Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в тот самый момент», — написал американский президент.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп планировал нанести удар по Ирану, однако в последний момент изменил свое решение.
Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник.
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Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.
В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.