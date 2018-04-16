Трамп не отказался от планов встретиться с Путиным - Белый дом

Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент все еще хотел бы провести встречу с ним. Повторюсь, он считает, что для всего мира лучше, если у них будут хорошие отношения", - сказала она.

Сандерс подчеркнула, что дальнейшие двусторонние контакты будут зависеть от действий России. "Мы надеемся, что они изменят свое поведение", - добавила она.

Напомним, что спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны не обсуждают возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Смотрите также Он сказал, что я гений. Топ-17 заявлений Трампа о Путине

20 марта во время телефонного разговора Трамп пригласил Путина провести переговоры в Белом доме.

В пресс-службе Кремля заявили, что стороны обсудили вопросы скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.