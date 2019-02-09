Трамп не назвал виновных в убийстве Хашукджи
Президент США Дональд Трамп не выполнил требование Сената назвать виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Об этом сообщает ВВС.
Трамп не выполнил требование Сената до пятницы, 8 февраля, представить доклад о том, виновны ли иностранные лица в убийстве Хашукджи.
В администрации американского президента заявили, что Трамп «оставляет за собой право не отвечать на требования комитетов Конгресса в случае необходимости».
Вместо этого, госсекретарь Майк Помпео предоставил Сенату документы, в которых были описаны меры, принятые администрацией Трампа в ответ на убийство Хашукджи. Виновные в преступлении не были названы, как того требовал Сенат.
По мнению сенаторов-демократов, Трамп нарушил так называемый Акт Магнитского, который требует в течение 120 дней отвечать на запросы глав комитетов.
Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
США ввели санкции против 17 саудовских чиновников, но не осудили конкретно кронпринца Мохаммеда бин Салмана.