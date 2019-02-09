Трамп не назвал виновных в убийстве Хашукджи Сегодня, 14:06 149 Цей матеріал також доступний українською EPA США ввели санкции против 17 саудовских чиновников, но не осудили конкретно кронпринца Мохаммеда бин Салмана EPA

Президент США Дональд Трамп не выполнил требование Сената назвать виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает ВВС.

Трамп не выполнил требование Сената до пятницы, 8 февраля, представить доклад о том, виновны ли иностранные лица в убийстве Хашукджи.

В администрации американского президента заявили, что Трамп «оставляет за собой право не отвечать на требования комитетов Конгресса в случае необходимости».

Вместо этого, госсекретарь Майк Помпео предоставил Сенату документы, в которых были описаны меры, принятые администрацией Трампа в ответ на убийство Хашукджи. Виновные в преступлении не были названы, как того требовал Сенат.

По мнению сенаторов-демократов, Трамп нарушил так называемый Акт Магнитского, который требует в течение 120 дней отвечать на запросы глав комитетов.

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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