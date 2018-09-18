Трамп не исключил постоянное размещение войск США в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу Польши о постоянной дислокации американских войск.

Об этом он заявил перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме, передает Reuters.

"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь [военное] присутствие, и, конечно же, это мы обсудим", - сказал он.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.

Согласно предложению Министерства обороны Польши, которое было обнародовано польскими СМИ, Варшава может выделить до $2 млрд на строительство постоянной военной базы США. Источник в правительстве Польши подтвердил Reuters, что такое предложение было сделано.

Напомним, что в марте 2018 года Варшава договорилась о покупке у США противоракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составила почти $5 млрд.

В рамках присутствия НАТО в Польше дислоцируется американская боевая батальонная группа, а, согласно инициативе укрепление региона ERI - боевая группа бронетанковой бригады.