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Трамп не исключает возможность экстрадиции Гюлена - глава МИД Турции

Сегодня, 18:53
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Фетхуллах Гюлен

США прорабатывают вопрос возможной экстрадиции в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу со ссылкой на разговор президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Yeni Safak.

По словам министра, заявление было сделано во время встречи лидеров США и Турции на саммите G20, который проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

"В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что они прорабатывают экстрадицию Гюлена и других людей", – заявил глава МИД Турции.

Фетхуллах Гюлен: Кто этот проповедник, которого президент Турции обвинил в военном перевороте?

Напомним, 15 июля 2016 года в Анкаре военными Турции была совершена попытка военного переворота. Организаторами военного переворота назвали проповедника Фетхуллах Гюлен, полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина и подполковника Догана Уйсала.

Теги:   Фетхуллах Гюлен Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Турция США

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