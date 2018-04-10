Трамп не исключает военных шагов в отношении режима Асада

Президент США Дональд Трамп не исключает применение военной силы против режима Башара Асада в Сирии.

Об этом он заявил на фоне химической атаки в Восточной Гуте, где находится последний оплот сирийской оппозиции.

По словам Трампа, он намерен обсудить возможные шаги со своими военными советниками, и уже в ближайшие 24-48 часов администрация Белого дома примет "важное" решение, передает DW.

При этом США не исключил последствий и для главы Кремля Владимира Путина, если будет установлено, что РФ причастна к химатаке против сирийской оппозиции.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек.

В сою очередь российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".