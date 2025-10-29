«Это очень плохо». Трамп заявил, что не будет претендовать на третий президентский срок

Дональд Трамп заявил, что не будет претендовать на третий срок (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Об этом сообщает The Hill.

Трамп отметил, что имеет «лучшие цифры, которые когда-либо были у какого-либо президента за много лет», но в конституции США четко прописано, что в третий раз баллотироваться ему нельзя.

«Если почитать ее, там все очень четко. Мне нельзя баллотироваться. Это очень плохо… Но у нас есть много замечательных людей», — сказал Дональд Трамп.

22-я поправка к конституции гласит, что никто не может быть избран президентом США более чем на два срока.

5 августа Трамп сказал о том, что вероятно не будет баллотироваться на третий срок. Однако тогда он признал, что хотел бы в третий раз стать президентом США. По его словам, у него «лучшие рейтинги в истории» страны.

4 мая Трамп заявил, что не пойдет на третий президентский срок, и назвал двух кандидатов в преемники, отметив, что есть и другие. Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марка Рубио среди тех, кто сможет занять его место лидера Республиканской партии, взяв на себя ответственность за бренд MAGA.

Кроме того, Трамп заявил, что республиканцев, которые могли бы стать лидерами в 2028 году, насчитывается до 20 человек.

30 марта Трамп заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на третий срок несмотря на то, что это запрещено Конституцией страны. Он отметил, что для этого «существуют методы».

Ранее американский конгрессмен Энди Оглз представил предложение о внесении поправок в Конституцию, которые позволят Трампу баллотироваться на третий срок. Резолюция Оглза касается 22-й поправки Конституции США, которая устанавливает, что президент США может быть избран максимум на два срока.