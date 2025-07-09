Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий прокомментировал в эфире Radio NV последние резкие заявления Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина, который говорит « много бреда », и его обещания сделать «небольшой сюрприз» для РФ.

Андрей Городницкий доктор философии, политический эксперт

Тенденция интересная, уже более приятная, чем то, что мы видели до того. Потому что огромное количество было того же самого bullshit (бред — Ред.) от самого Дональда Фредовича. Нам это очень сильно не нравилось, было огромное количество дезинформации из его уст.

Кстати, даже в этот раз, когда он давал интервью, он давал огромное количество дезинформации о 300 миллиардах, о том, что Киев был бы взят за три дня, если бы не его помощь в несколько Джавелинов и так далее. То есть мы и на этот раз наслушались, кстати.