Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным прошел успешно и может способствовать установлению мира в Украине.

Об этом он заявил во время разговора с более чем 30 мировыми лидерами в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе беседы.

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Трамп присоединился к встрече с борта самолета Air Force One после вылета из Китая. Ранее в тот же день он встретился с Путиным на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, а также провел трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам участников встречи в Берлине, Трамп рассказал присутствующим, что Путин «выразил желание прекратить войну против Украины». В Белом доме пока не ответили на запрос журналистов о комментарии.

В то же время в Европе с обеспокоенностью следят за ходом возобновленных мирных переговоров. Россия пытается расширить их повестку дня, включив в нее вопросы безопасности на всем европейском континенте. Ранее подобные обсуждения считались невозможными до установления перемирия.

Европейские официальные лица также скептически оценивают готовность Путина завершить войну. Кроме того, они опасаются, что в ходе закрытых переговоров в Китае Трамп мог согласиться на неприемлемые для Украины уступки.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она продлилась около полутора часов, и по ее итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС.

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В декларации нет прямых упоминаний о войне России против Украины, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

Глава Кремля после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне обвинил Киев в нежелании завершать «конфликт» и идти на «компромиссы».

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«Если они [Украина] хотят закончить конфликт, пусть соглашаются на те компромиссы, которые были предложены американцами еще до Анкориджа», — заявлял Путин, намекая на вывод Сил обороны с Донбасса, удержание которого, по утверждению диктатора, «не имеет смысла» для Украины.