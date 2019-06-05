Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Британии Вчера, 07:28 Цей матеріал також доступний українською Chris Jackson/Pool via REUTERS По мнению Трампа, Борис Джонсон и Джереми Хант смогли бы «очень хорошо работать» на посту премьера Британии Chris Jackson/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп высказал свои предпочтения относительно возможного преемника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По мнению Трампа, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон «смог бы очень хорошо работать» в роли премьера, сообщает DW.



«Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно», — заявил он.

Из-за внутренних мероприятий Консервативной партии, связанных с выбором преемника Мэй, Джонсон не смог лично встретиться с Трампом, однако политики 20 минут общались по телефону.

Другим достойным кандидатом на пост британского премьера, по мнению Трампа, является нынешний глава британского МИД Джереми Хант.

На пост председателя Консервативной партии Великобритании, а как следствие — и главы британского правительства — претендуют в общей сложности 13 кандидатов, в их числе Борис Джонсон и Джереми Хант.

Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.