Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Британии
Президент США Дональд Трамп высказал свои предпочтения относительно возможного преемника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
По мнению Трампа, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон «смог бы очень хорошо работать» в роли премьера, сообщает DW.
«Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно», — заявил он.
Из-за внутренних мероприятий Консервативной партии, связанных с выбором преемника Мэй, Джонсон не смог лично встретиться с Трампом, однако политики 20 минут общались по телефону.
Другим достойным кандидатом на пост британского премьера, по мнению Трампа, является нынешний глава британского МИД Джереми Хант.
На пост председателя Консервативной партии Великобритании, а как следствие — и главы британского правительства — претендуют в общей сложности 13 кандидатов, в их числе Борис Джонсон и Джереми Хант.
Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.