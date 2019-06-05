Мустафа Найем
У меня плохие новости
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Тарас Березовец
После убийства мальчика. Пять главных выводов
Ульяна Супрун
Хронический стресс на работе. Как избежать эмоционального выгорания
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Британии

Вчера, 07:28
Цей матеріал також доступний українською
Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Британии - фото

Chris Jackson/Pool via REUTERS

По мнению Трампа, Борис Джонсон и Джереми Хант смогли бы «очень хорошо работать» на посту премьера Британии

Президент США Дональд Трамп высказал свои предпочтения относительно возможного преемника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По мнению Трампа, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон «смог бы очень хорошо работать» в роли премьера, сообщает DW.

«Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно», — заявил он.

Из-за внутренних мероприятий Консервативной партии, связанных с выбором преемника Мэй, Джонсон не смог лично встретиться с Трампом, однако политики 20 минут общались по телефону.

Другим достойным кандидатом на пост британского премьера, по мнению Трампа, является нынешний глава британского МИД Джереми Хант.

На пост председателя Консервативной партии Великобритании, а как следствие — и главы британского правительства — претендуют в общей сложности 13 кандидатов, в их числе Борис Джонсон и Джереми Хант.

Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

Теги:   Джереми Хант Борис Джонсон Великобритания Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Вчера, 17:14

img
Стратегия госдолга Украины построена на прогнозе девальвации гривни до 30,7 грн/$ к концу 2022 года
Футбол

Вчера, 23:48

img
Определился первый финалист Лиги наций — видео
Политика

Вчера, 23:45

img
Ющенко выдвинули подозрение в деле о выведении Межигорья из госсобственности — Лещенко

ТОП 3

Геополитика

4 июня, 21:35

img
В Еврокомиссии прокомментировали первую встречу Юнкера с Зеленским
12313
Геополитика

4 июня, 18:13

img
Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский
7148
Геополитика

Вчера, 06:03

img
Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы — Bloomberg
6742