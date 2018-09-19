Трамп назвал Северный поток-2 "абсурдным" и "неадекватным"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал газовые отношения России и Германии, в частности строительство газопровода Северный поток-2.
Как сообщает DW, Трамп назвал проект газопровода "абсурдным" и "неадекватным".
"Германия платит РФ миллиарды долларов, что мы считаем неадекватным", - отметил американский президент, добавив, что "это очень плохо для немецкого народа".
Трамп активно критикует Северный поток-2. Он, в частности, отмечал, что релизация проекта только увеличит энергозависимость региона Центральной Европы от России.
Кроме того, Трамп ранее говорил и о "полном контроле" России над Германией из-за газового вопроса газа.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует вводить антироссийские санкции за строительство Северного потока 2.
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