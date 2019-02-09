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Трамп назвал Северную Корею экономической ракетой

Сегодня, 07:34
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EPA

Трамп заявил, что Северная Корея станет экономическим центром

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет "экономическим центром".

Этот твив Трамп опубликовал перед договоренностями представителей США и Северной Кореи о втором саммите.

В нем он подчеркнул, что Ким Чен Ын может удивить некоторых, но не его самого, потому что "я знаю его и понимаю, на что он способен".

"Северная Корея станет другим видом ракеты - экономическим!" - добавил Трамп.

Напомним, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

12 июня 2018 в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Теги:   США Северная Корея Ким Чен Ын Дональд Трамп

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