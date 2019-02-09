Трамп назвал Северную Корею экономической ракетой Сегодня, 07:34 218 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп заявил, что Северная Корея станет экономическим центром EPA

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет "экономическим центром".

Этот твив Трамп опубликовал перед договоренностями представителей США и Северной Кореи о втором саммите.

В нем он подчеркнул, что Ким Чен Ын может удивить некоторых, но не его самого, потому что "я знаю его и понимаю, на что он способен".

"Северная Корея станет другим видом ракеты - экономическим!" - добавил Трамп.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.

Напомним, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

12 июня 2018 в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".