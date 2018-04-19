Трамп назвал себя "жестким" антироссийским президентом

Дональд Трамп заверил в жесткой позиции по отношению к РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди руководства Белого дома за всю историю не было человека, который занимал такую же "жесткую позицию" по отношению к РФ.

Он отметил, что новые санкции будут введены "когда это будет необходимо", передает Интерфакс-Украина.

"Мы введем санкции, как только они будут в полной мере этого заслуживатьне было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп", - заявил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп узнал о намерении американских властей ввести санкции против РФ, когда смотрел телевизор.

16 апреля Никки Хейли заявила, что через два дня будут объявлены новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада. Однако санкции не были объявлены.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что Вашингтон "рассматривает дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем".

Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал, что Хейли "забежала вперед" и что "возможно произошла какая-то мгновенная путаница".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп решил отложить введение санкций в тот же день, когда Хейли о них объявила.

18 апреля в российских СМИ появилась информация о том, что США уведомили Россию, что пока не будут вводить новые санкции.