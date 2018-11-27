Трамп назвал сделку по Brexit невыгодной для Британии

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Великобританией и Европейским союзом по Brexit является более выгодным для Брюсселя, чем для Лондона.

Трамп считает, что соглашение может помешать Британии развивать торговлю с США, передает Интеракс-Украина.

"Это выглядит как хорошая сделка для ЕС. Судя по тому, как сделка выглядит сейчас, они, возможно, не смогут торговать с США. И я не думаю, что такая ситуация нравится им самим", -заявил Трамп.

25 ноября лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.