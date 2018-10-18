Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником США

Дональд Трамп отметил помощь Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является важным союзником в борьбе с Ираном и международным терроризмом.

Он также отметил, что руководство Саудовской Аравии заказало у США оружия на сумму 110 миллиардов долларов, потому он не считает уместным критиковать руководство страны, передает Fox Business.

"И, откровенно говоря, они сделали колоссальный заказ на $110 млрд, любая страна мира хотела бы урвать кусочек от такой сделки - мы же получили все", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что оборонный заказ Саудовской Аравии позволит создать 500 тысяч рабочих мест.

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