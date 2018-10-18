18 октября 2018, четверг

Трамп назвал Саудовскую Аравию важным союзником США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп отметил помощь Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом

Дональд Трамп отметил помощь Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является важным союзником в борьбе с Ираном и международным терроризмом.

Он также отметил, что руководство Саудовской Аравии заказало у США оружия на сумму 110 миллиардов долларов, потому он не считает уместным критиковать руководство страны, передает Fox Business.

"И, откровенно говоря, они сделали колоссальный заказ на $110 млрд, любая страна мира хотела бы урвать кусочек от такой сделки - мы же получили все", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что оборонный заказ Саудовской Аравии позволит создать 500 тысяч рабочих мест.

Смотрите также

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове