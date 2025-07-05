Трамп заявил, что Путин «справился» с санкциями против РФ, и назвал диктатора «профессионалом»
Президент США Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One, 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «смог справиться» с западными санкциями, и назвал его «профессионалом».
Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One 4 июля.
«Знаете, он смог справиться с санкциями, но это достаточно кусачие санкции. Мы много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут быть введены. И вы знаете, он профессионал», — сказал Трамп.
Он добавил, что США могут ввести новые санкции против России и они говорили об этом с Путиным по телефону. Американский президент также утверждает, что относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.
3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.
Впоследствии представитель кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что во время разговора с Трампом Путин повторил, что Кремль заинтересован достичь своих целей в войне против Украины и якобы «предпочитает сделать это политико-дипломатическими средствами».