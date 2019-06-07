Трамп назвал причину ухудшения отношений между США и Россией Сегодня, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Ludovic Marin/Pool via REUTERS По словам Трампа, на отношения с Россией повлияло расследование Мюллера Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией были испорчены расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

В интервью Fox News Трамп сказал, что Мюллер «выставил себя дураком», когда дал первые и единственные комментарии о своем расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США.



«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой охотой на ведьм», — сказал он.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.



Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.