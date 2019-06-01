Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Трамп назвал Меган Маркл противной из-за высказываний о нем

Вчера, 09:12
Цей матеріал також доступний українською
Трамп назвал Меган Маркл противной из-за высказываний о нем - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, «противной».

Об этом он сказал в интервью The Sun.

Глава Белого дома с понедельника, 3 июня, по среду, 5 июня, будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II. Изначально в ходе поездки он должен был в том числе встретиться с Маркл, но позднее стало известно, что она останется дома с недавно рожденным сыном.

Во время интервью у Трампа спросили о высказываниях будущей герцогини во время президентской кампании 2016 года в США. Тогда Маркл называла его «женоненавистником», обещала проголосовать за кандидата от демократов Хиллари Клинтон и собиралась переехать в Канаду в случае победы Трампа.

«Я не знал этого. Что я могу сказать? Я не знал, что она была противной», — ответил президент.

По его словам, ему не известно об отмене встречи с Маркл.

«Надеюсь, с ней все хорошо», — сказал он.

Также Трамп выразил уверенность, что Маркл «великолепно» справится в королевской семье.

Теги:   Великобритания США Дональд Трамп Меган Маркл

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:21

img
Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:22

img
Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 16:28

img
Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord
8486
Геополитика

31 мая, 22:08

img
Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России
7746
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США
6756