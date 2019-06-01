Трамп назвал Меган Маркл противной из-за высказываний о нем Вчера, 09:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп назвал супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, «противной».

Об этом он сказал в интервью The Sun.

Глава Белого дома с понедельника, 3 июня, по среду, 5 июня, будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II. Изначально в ходе поездки он должен был в том числе встретиться с Маркл, но позднее стало известно, что она останется дома с недавно рожденным сыном.

Во время интервью у Трампа спросили о высказываниях будущей герцогини во время президентской кампании 2016 года в США. Тогда Маркл называла его «женоненавистником», обещала проголосовать за кандидата от демократов Хиллари Клинтон и собиралась переехать в Канаду в случае победы Трампа.

«Я не знал этого. Что я могу сказать? Я не знал, что она была противной», — ответил президент.

По его словам, ему не известно об отмене встречи с Маркл.

«Надеюсь, с ней все хорошо», — сказал он.

Также Трамп выразил уверенность, что Маркл «великолепно» справится в королевской семье.