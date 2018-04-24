Трамп назвал лидера КНДР "очень порядочным и открытым" человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея хочет провести историческую встречу "как можно скорее", и охарактеризовал северокорейского лидера Ким Чен Ына как "очень открытого" и "порядочного".

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает AP.

"Нам прямо сказали, что они хотели бы как можно скорее провести встречу. Мы считаем, что это очень хорошо для всего мира. Ким Чен Ын, действительно, был очень открытым, и я считаю, очень порядочным, учитывая то, что мы увидели", - сказал глава Белого дома.

Похвала со стороны Трампа резко контрастирует с его прошлыми заявлениями, в которых он называл Кима "маленьким человеком-ракетой".

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Напомним, на 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

В ближайшее время должна состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Накануне обеих встреч Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики.