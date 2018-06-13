Трамп назвал Ким Чен Ына "забавным и умным парнем"

По словам Трампа, они с Ким Чен Ыном "отлично поладили"

Президент США Дональд Трамп после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что тот показался ему "забавным и очень умным парнем" со стратегическим мышлением.

В интервью телеканалу Fox News Трамп также добавил, что Ким Чен Ын является "отличным переговорщиком".

"Он очень хороший человек. Он забавный и очень-очень умный...Он из тех парней, которые являются большими стратегами", - сказал президент США.

По его словам, с самого начала саммита они с Ким Чен Ыном "отлично поладили".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".