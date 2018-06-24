Трамп назвал Ким Чен Ына "великим переговорщиком"

Президент США Дональд Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына великим переговорщиком и выразил уверенность в денуклиаризации Северной Кореи, передает Reuters.
"У нас хорошая химия вместе. Мы отлично ладим. Он умный, твердый парень. Он великий переговорщик", - заявил Трамп.
Президент США также заявил, что уверен в том, что КНДР приступит к абсолютной денуклеаризации.
Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
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По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.
По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.
Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно". Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.
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