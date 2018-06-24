24 июня 2018, воскресенье

Трамп назвал Ким Чен Ына "великим переговорщиком"

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Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына великим переговорщиком и выразил уверенность в денуклиаризации Северной Кореи, передает Reuters.

"У нас хорошая химия вместе. Мы отлично ладим. Он умный, твердый парень. Он великий переговорщик", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что уверен в том, что КНДР приступит к абсолютной денуклеаризации.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма.  Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США  выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно". Также Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

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