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Трамп назвал Brexit позитивным событием для Ирландии

Вчера, 22:22
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Трамп назвал Brexit позитивным событием для Ирландии - фото

Chris Jackson/Pool via Reuters

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход Великобритании из ЕС станет позитивным событием для Ирландии.

Об этом сообщает Reuters.

«Думаю, Brexit будет позитивным событием для Ирландии. Проблема ирландской границы серьезна, но многие умы работают над ее разрешением. Этот вопрос будет урегулирован наилучшим образом», — заявил глава Белого дома.

Напомним, что Трамп пребывает с рабочим визитом в Великобритании.

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Отставка Мэй во многом связана с неудачами процесса выхода Великобритании из ЕС. За последние полгода парламент страны трижды отклонил план Brexit, который правительство Мэй согласовал с Брюсселем и предложил на утверждение Палате общин.

В результате Британия не смогла оставить Евросоюз в запланированные сроки, дедлайн по достижению договоренностей отложен до 31 октября 2019 года.

Теги:   Brexit США Дональд Трамп

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