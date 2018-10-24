Президент США Дональд Трамп назвал Ближний Восток ужасной частью мира.

Об этом президент США заявил комментируя убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашкаджи.

"Нет оправданий тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий…И если вы посмотрите в другую сторону, на Иран, вы увидите что они делают с людьми, это порочно и ужасно…Это грубая часть мира. Это ужасное место. Это ужасная часть мира", - цитирует Трампа The Hill.

Попытку саудитов утаить убийство журналиста Хашкаджи Трамп назвал "худшим сокрытием следов в истории".

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

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