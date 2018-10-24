Президент США Дональд Трамп назвал Ближний Восток ужасной частью мира.
Об этом президент США заявил комментируя убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашкаджи.
"Нет оправданий тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий…И если вы посмотрите в другую сторону, на Иран, вы увидите что они делают с людьми, это порочно и ужасно…Это грубая часть мира. Это ужасное место. Это ужасная часть мира", - цитирует Трампа The Hill.
Попытку саудитов утаить убийство журналиста Хашкаджи Трамп назвал "худшим сокрытием следов в истории".
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.
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