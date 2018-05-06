Трамп нанял израильскую фирму, чтобы собрать компромат на команду Обамы – СМИ

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Команда Барака Обамы

Команда Барака Обамы

Команда президента США Дональда Трампа наняла израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на членов администрации американского экс-президента Барака Обамы. Об этом сообщает The Guardian.

Целью расследования была дискредитация ядерной сделки с Ираном.

Сообщается, что команда Трампа связалась с детективами спустя несколько дней после визита Трампа в Тель-Авив, Израиль, в 2017 году, в рамках его первого зарубежного тура в качестве президента США.

Трамп обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предположил, что иранцы считают себя в праве "делать все, что хотят" после переговоров о ядерной сделке в 2015 году.

"Идея заключалась в том, что люди Трампа дискредитируют тех, кто играет ключевую роль в осуществлении сделки, что облегчает выход из нее", – сообщил изданию анонимный источник.

Расследование предполагало проникновение в личную жизнь и политическую карьеру Бена Родеса, бывшего заместителя советника по национальной безопасности по стратегическим связям, а также Колина Кала, советника по национальной безопасности бывшего вице-президента Джо Байдена. Среди прочего рассматривались их личные отношения, какое-либо взаимоотношения с дружественными Ирану лоббистами, а также извлекли ли они личную или политическую выгоду из мирного соглашения.

Сообщается, что следователи также обращались к известным американцам иранского происхождения и журналистам из The New York Times, телевидения MSNBC, веб-сайта Atlantic, Vox и израильского издания Haaretz, которые часто встречались с Родосом и Калом в попытках установить, нарушали ли они какие-либо протоколы путем обмена конфиденциальной информацией.

Политики, за которыми осуществлялась слежка, заявили, что им не было известно о компании против них, однако сообщили, что "не удивлены" такому открытию.

"Окей, какие важные факты израильская фирма Intel обнаружила, когда помощники Трампа попросили ее накопать на меня грязи. Начну. Когда-то я был диджеем и до сих пор ставлю музыку на вечеринках у друзей".

На данный момент неизвестно какое количество работ было фактически предпринято, сколько времени длилась слежка и что произошло с материалами расследования, которые израильская компания предоставила представителям Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

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Официальный Берлин призвал Трампа сохранить действующее соглашение с Ираном, а генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что существует риск войны, если международное соглашение не сохранится.

Американский президент уже ведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о новом соглашении с Ираном.

Ранее Макрон заявил о том, что возможное решение США о выходе из иранского соглашения может негативно повлиять на все мировое сообщество.

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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года.

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